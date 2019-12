Mancano pochi giorni a La Festa di Roma – Capodanno 2020, una festa di 24 ore dedicata al Pianeta Terra!

Insieme a Skin, Ascanio Celestini, Marino Formenti e altri nomi ancora da annunciare, ci saranno più di 1.000 artisti in una grande area di 70.000 m² tra Circo Massimo e Lungo Tevere Aventino. La Festa di Roma è un grande evento internazionale, che per questa edizione si svolgerà come un viaggio tra gli ecosistemi e le loro biodiversità: sarà un’ode alla bellezza straordinaria della Natura.

L’area della Festa sarà divisa in 5 mondi: il mondo del ghiaccio e dell’acqua dolce; il mondo colorato dei pascoli e delle praterie; il mondo dei deserti, il mondo delle giungle, delle foreste e dei boschi; il mondo del mare. In ogni ambiente il pubblico potrà assistere a performance, parate e installazioni site specific, che artisti da tutto il mondo realizzeranno in un continuo dialogo con l’architettura e gli elementi naturali del posto. Il fiume, gli alberi, i giardini e le proposte artistiche ci ricordano che la natura è nostra la casa, e che tutti dovremmo prendercene cura. Il programma artistico, che riserva ancora molte sorprese, verrà svelato giorno dopo giorno sul sito www.lafestadiroma.it, sulle pagine social di Cultura Roma e sull’evento Facebook La Festa di Roma – Capodanno 2020: continuate a seguirci! CALL

La Festa di Roma è anche partecipazione: attraverso le Call lanciate dagli stessi artisti è possibile essere parte attiva in alcune delle performance e delle installazioni.

Tutte le informazioni sono sul sito!

www.lafestadiroma.it