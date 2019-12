L’undicesima edizione di Musei in Musica propone come consuetudine l’apertura straordinaria serale di tutti gli spazi dei Musei in Comune.

Il pubblico può visitare le collezioni permanenti, ammirare le mostre temporanee in corso e usufruire di un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo.

Ingresso libero per i possessori della MIC card, e 1 euro per i non possessori.