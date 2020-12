Uno dei traguardi più sognati e desiderati dagli adolescenti è sicuramente la maggiore età. Questa segna l’ingresso nel mondo degli adulti, e di conseguenza offre la possibilità di poter acquisire diritti e doveri. Data l’importanza dell’evento molti giovani scelgono di organizzare delle super feste in compagnia di amici e parenti. Ma, come organizzare una festa 18 anni a Roma che sia unica e indimenticabile?

Location per feste di compleanno dei 18 anni

Organizzare una festa di compleanno nel migliore dei modi è il desiderio di ogni giovane donna o uomo che si accinge a spegnere la diciottesima candelina. Affinché la festa in questione risulti un vero successo occorre prestare molta attenzione ad ogni aspetto ed elemento legato appunto alla sua organizzazione. A tal proposito ecco che il primo passo da fare per una festa di compleanno di successo è quello di definire la location all’interno della quale organizzare il party. Roma è una città molto grande ricca di location in grado di soddisfare le diverse esigenze del cliente. La scelta potrà ad esempio ricadere su raffinati ristoranti, ville, discoteche, loft ecc. Dopo aver definito il budget infatti basterà scegliere semplicemente quella che più rientra nei propri gusti, anche a seconda di quella che è l’impronta che si vuole dare alla festa. Tra le più belle location per feste di compleanno dei 18 anni a Roma meritano di essere citate:

Chloe Club: ubicato presso la zona San Giovanni, questo è un locale molto bello e prestigioso riservato ad un pubblico esigente e raffinato. La location è grande oltre 250 mq e quindi offre la possibilità di organizzare delle grandi feste con molti invitati. È inoltre perfetta per tutti coloro che amano lo stile moderno in quanto questo è lo stile scelto per i suoi arredi;

ubicato presso la zona San Giovanni, questo è un locale molto bello e prestigioso riservato ad un pubblico esigente e raffinato. La location è grande oltre 250 mq e quindi offre la possibilità di organizzare delle grandi feste con molti invitati. È inoltre perfetta per tutti coloro che amano lo stile moderno in quanto questo è lo stile scelto per i suoi arredi; Shake: locale nuovo e assolutamente di tendenza ubicato in una delle più importanti zone legate alla movida Capitolina ovvero nel rione Testaccio. La struttura è caratterizzata dalla presenza di due diverse sale. All’interno di una si trova un grande bancone bar, numerosi sgabelli e vari punti di appoggio. La seconda sala è invece dotata di un impianto audio-video-luce e di un proiettore ed è quindi perfetta per organizzare al suo interno serate disco e concerti. Numerosi sono inoltre i servizi offerti.

Organizzare una festa di compleanno

Cresce sempre più la tendenza di organizzare delle feste a tema, anche in occasione del diciottesimo compleanno. Ma, quali sono i temi più indicati? Tra i più in voga vi troviamo ad esempio la festa anni ’80 e anni ’90, festa a tema hawaiana per un compleanno in estate oppure chi ama il mare potrà scegliere proprio questo come tema per il party. Molta attenzione va prestata anche alla scelta degli addobbi, questi sono il primo particolare che solitamente gli invitati notano appena arrivati alla festa. Nel caso in cui si scelga di organizzare un party a tema ecco che proprio gli addobbi dovranno, in questo caso, seguire il tema scelto.