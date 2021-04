Il matrimonio è uno dei 7 sacramenti del cattolicesimo ed è l’atto che da ufficialità di unione ad una coppia a tutti gli effetti. Le adolescenti immagino fin da piccole, il momento in cui potranno indossare l’abito nuziale bianco e stare davanti ad un altare col proprio compagno, pronunciando il fatidico SI, insieme ad amici e parenti.

Per organizzare un matrimonio memorabile, è molto importante la scelta della location che deve essere idonea ed esclusiva, in linea col taglio di evento che si vuole organizzare.

Organizzare un matrimonio a Roma può diventare un compito semplice se ci si affida ad un agenzia competente sul territorio, come Capitaleventi Srl.

Matrimonio a Roma

Ci sono diversi generi di matrimonio, come il romantico o classico, oppure il country o vintage, o il matrimonio a tema, shabby-chic, glam o minimaista. L’importante è che venga organizzato, con attenzione minuziosa e cura dei dettagli, in modo che vada tutto per il meglio.

L’importanza della scelta dell’abito, riveste un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione di un matrimonio, ma anche come la scelta dei fiori e degli allestimenti in generale sono fondamentali.

Location per eventi nella Capitale

Roma è una megalopoli organizzata in quartieri e zone, dove sono localizzate diverse location per matrimonio. Eccone 2 come esempio:

· Villa Majestic: storica villa del 600 situata a Roma Nord zona 2 ponti. La villa dispone di 4 ampie sale interne con vista sul una piscina e giardino esterno fruibili nei periodi estivi. La capienza massima della villa è di 400 persone nella sala Majestic, 200 persone nella sala Dafne, 100 persone nella sala del Camino, 50 persone della sala Biblioteca ed infine 700 nel patio.

· Villa dei Cesari: nel cuore dell’Appia Antica sorge questa storica ed incantevole location a due passi dal pieno centro di Roma. Le sale a villa dei Cesari sono 2, con arredamento elegante e sobrio. Il parco esterno ci regala una meravigliosa vista sulla romanità romantica dell’Appia Antica, e può ospitare più di 100 persone.

Ci sono ovviamente altre location a disposizione dove organizzare il vostro evento, consultando la pagina web Matrimonio a Roma è possibile scegliere tra diverse strutture come casali, club e sale private, loft.