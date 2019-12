Il Seicento torna a risplendere a Roma a Palazzo Barberini.

Sono state riaperte al pubblico 10 sale dell’ala nord del piano nobile, completamente restaurate e con un nuovo percorso espositivo, organizzato secondo un ordine cronologico e geografico, dal tardo Cinquecento al Seicento.

La grande novità è la distribuzione delle opere di Caravaggio, non più raccolte in un’unica sala, ma che dialogano con i dipinti di pittori come Giovanni Baglione, Orazio Borgianni, Ribera, Bartolomeo Manfredi, Carlo Saraceni, Simon Vouet e Orazio Gentileschi.

In totale sono 80 le opere selezionate per il nuovo percorso, curato da Michele di Monte e Maurizia Cicconi, alcune mai esposte come quelle dedicate alla pittura di genere di Frans Francken il giovane. Aperta anche una ex cappella del palazzo trasformata in sala a inizi ottocento, dove è esposto l’altarolo portatile di Annibale Carracci.