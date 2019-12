Da oggi 7 dicembre, parte il piano per la mobilità natalizia. Alcune linee di bus e le linee A-B/B1 della metro saranno potenziate nei fine settimana (i bus anche nei giorni festivi). Attiva inoltre anche una speciale navetta shopping che attraverserà il Centro.

🚍 BUS

Saranno potenziati, nella fascia oraria 10.30-20.30 i principali collegamenti per il Centro e le zone commerciali:

– al sabato saranno potenziate le linee: 46-53-70-85-160-170-301-492-714;

– nei giorni festivi saranno potenziate le linee44-46-53-60-70-80-85-160-170-301-492-714-913

🎁 NAVETTA SHOPPING

Per agevolare gli spostamenti nel Centro Storico sarà in strada una navetta “Shopping”, con vetture elettriche e percorso circolare, per raggiungere le principali vie dello shopping e collegare i parcheggi prossimi all´area.

La navetta sarà attiva, dalle 10.30 alle 20, tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020, con esclusione delle giornate 25 e 26 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020 ed avrà un intervallo di passaggio di circa 16 minuti.

LINEA 119

A ulteriore supporto della navetta shopping, in Centro sarà esteso alle giornate festive (8-15-22 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020) il servizio della linea elettrica 119 (piazza Venezia-via del Corso-piazza di Spagna-piazza del Popolo-piazza Augusto Imperatore-via del Corso-piazza Venezia).

🚇RETE METROPOLITANA

Durante il periodo di shopping natalizio è previsto anche il potenziamento delle linee metropolitane A e B/B1 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre 2019 con treni aggiuntivi rispetto al servizio programmato.

Roma Capitale